İzmir’de 69 uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

İzmir’de narkotik ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen 69 ayrı uyuşturucu operasyonunda 92 şüpheliye işlem yapılırken 30 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Mart tarihleri arasında il genelinde 69 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 kilo 490 gram esrar-skank, 3 kilo 251 gram kokain, 799 gram metamfetamin, 371 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 16 bin 528 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 8 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 2 adet tüfek, 86 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 111 bin 170 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda olaylarla ilgili 92 şüpheliye adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 30’u tutuklandı.