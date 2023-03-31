İzmir polisi öğrencilerle buluştu
İZMİR'DE KARABAĞLAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ POLİS EKİPLERİ, İLÇEDE BULUNAN 92 OKULDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.
İzmir’de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis ekipleri, ilçede bulunan 92 okulda öğrencilerle buluştu.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, ilçede bulunan okullara giderek öğrencilerle bir araya geldi. 27 - 31 Mart tarihleri arasında, ilçede bulunan 92 okula giden ekipler, burada miniklerle buluşup çeşitli etkinlikler düzenledi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Cemal Cihan, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitimlerini her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim döneminde dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, çocuklarımıza duymuş olduğumuz sevgi ve birlikte geçirmiş olduğumuz zamanın bizlere vermiş olduğu mutlulukla devam edecektir" dedi.