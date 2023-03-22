İzmir Buca’da "yağmur suyu hasadı" projesi başladı

İzmir’de Buca Belediyesi, kuraklıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yağmur suyunun değerlendirilmesi için harekete geçerken, çatılara düşen yağmur damlaları depo yardımıyla toplanacak.

Buca Belediyesi, katılımcısı olduğu İsveç Lund Üniversitesinin “Sürdürülebilir, Dirençli ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler İçin Ortak 2022-2023 Tasarım Programı” çerçevesinde yağmur hasadı projesini Işılay Saygın Gençlik Merkezinde başlattı. Kuraklığa karşı hayata geçirilen uygulama ile çatıya düşen yağmur suları, toplanarak kurak yaz günlerinde merkezin bahçesini sulamada kullanılacak.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak Buca’ya maksimum fayda sağlamak istediklerini söyledi.

Dünya genelindeki su sıkıntısına değinen Başkan Erhan Kılıç, “Kuraklıkla mücadele yönünde atılan her adım gezegenimiz için büyük önem arz ediyor. Bu konuda hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Buca Belediyesi olarak yağmur suyu hasadı projesi ile bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Proje şuan için pilot uygulamayla hayata geçti; ancak hedefimiz önümüzdeki süreçte tüm birimlerimizde bu çalışmanın hayata geçirilmesi” dedi.