Eskinazi: "Türkiye’nin gündemi ekonomi ve ihracat olmalı"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk seçmeninin tercihini yaptığını, bundan sonraki süreçte hükümetin hızla kurulmasını ve uluslararası camianın güvenini tesis edecek adımların ivedi şekilde atılmasını, gündemin ekonomi ve ihracat olmasını beklediklerini kaydetti.

28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52’lik oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk seçmeninin tercihini yaptığını, bundan sonraki süreçte hükümetin hızla kurulması gerektiğini söyledi. Eskinazi, uluslararası camianın güvenini tesis edecek adımların ivedi şekilde atılması gerektiğini ifade ederek, gündemin ekonomi ve ihracat olmasını beklediklerini kaydetti.

Eskinazi, “İhracatçılarımızın rekabetçiliğini olumsuz etkileyen döviz kurlarının kademeli bir şekilde ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır. Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabetçiliğine katkı sağlayacak seviyelere düşürülmelidir. Bu adımlar hızlıca atıldığı takdirde 2023 yılının ikinci yarısında ihracat ve turizm gelirlerinin artmasıyla ülkemizin döviz sıkışıklığını giderebiliriz” şeklinde konuştu.