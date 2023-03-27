Dikili’de Tiyatro Günü kutlandı

İzmir’in Dikili ilçesinde Dünya Tiyatro Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Deliktaş Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz Topel Ortaokulu öğretmenleri tarafından çalıştırılan öğrenciler, kendi yazdıkları oyun, skeç ve yine kendi hazırladıkları “Deprem” temalı pandomim gösterileriyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe veliler de katıldı. Dikili’nin ilk ve tek pandomim grubu olma özelliği taşıyan öğrencilerin gösterisi tüm eğitim camiasını gururlandırdı.