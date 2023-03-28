DEÜ’nün sürdürülebilir projesine KALDER’den ödül

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen İKLİM-DE projesi ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi tarafından verilen İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödüllerinde ‘Üniversite’ kategorisinde ödüle layık görüldü. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kurumumuz yaşanabilir bir dünya hayaliyle çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda sorumluluk almaktan çekinmiyor ve öncü olacak çalışmalara imza atıyoruz. Tabii ki çalışmalarımızın takdir görmesi de bizleri mutlu ediyor” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’deki tüm sektör ve kuruluşlarda mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu ile hareket eden Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi tarafından verilen İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödüllerinde, sürdürülebilir yeşil kampüs dönüşümünü hedefleyen “İKLİM-DE” projesi ile ‘Üniversite’ kategorisinde ödüle aldı. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Sevinç Özkul yürüttü. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İKLİM-DE projesi ile kurumsal yapılanma ve planlamayla birlikte kampüs ortamında kaynak kullanımını azaltmaya yönelik yatırımların desteklenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Projenin; iklim değişikliği konularıyla ilgilenen lider sayısını ve akademisyenler tarafından çevre sorunlarıyla ilgili araştırma sayısını artırmak, iklim değişikliğini önlemek üzere dış kaynak oluşturma gibi önemli hedefleri bulunduğunu aktaran Rektör Hotar, “Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen kurumumuz, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili çalışmalarında öncü uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Enerji, altyapı, atık yönetimi, su, çevreci ulaşım ve iklim değişikliğiyle ilgili önemli çalışmalara imza atan üniversitemiz, bu alanlarda hem geliştirdiği projelerle yatırımlar da bulunuyor hem de farkındalık faaliyetleri yürütüyor. İKLİM-DE projesi bu alanda geliştirdiğimiz en önemli projelerimizden birisi. Bu proje ile hem doğa dostu bir kampüs dönüşümünü destekliyor hem de yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri ile bu dönüşümün korunmasını ve geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Enerji tasarrufu vurgusu

DEÜ olarak kampüslerde, akademik ve idari birimlerde enerji tasarrufuna büyük önem verdiklerini belirten Rektör Hotar, “Kurumumuzun bütçesinin önemli bir kısmı sürdürülebilirlik çalışmalarına ayrılmış durumda. Yeşil dönüşüme hizmet eden üniversitemiz bu doğrultuda ciddi yatırımlar geliştirmekte ve projeler yürütmedir. Kampüs binalarımızın tamamına yakını gün ışığından maksimum düzeyde yararlanacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu durum güneşli saatlerde elektrik enerjisinin aydınlatma amaçlı kullanılmasının önüne geçerek ciddi bir enerji tasarrufu sağlıyor. Dersliklerin, açık salonların ve personel odalarının çoğunu LED ışıklı hale getirdik. Geniş yüzeyli ortak alanlarda hareketi algılayan ve alanı aydınlatan fotoselli aydınlatma ürünleri kullanmamız, enerji tasarrufu konusunda bizlere büyük katkılar sağlıyor” ifadesinde bulundu.

"Yenilenebilir enerjiyi destekliyoruz"

DEÜ olarak, yenilenebilir enerjiyi desteklediklerini ve bu doğrultudaki yatırımlarını sürdürdüklerini aktaran Hotar, yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak için DEÜ kampüslerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulu olduğunu hatırlattı. Kampüslerde sera gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliğinin sağlanması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Hotar, “Sadece yenilenebilir enerjiyi desteklemekle kalmıyor geri dönüşüme de ciddi bir önem veriyoruz. Sonuçta geri dönüşüm enerji tasarrufuna önemli katkılar sunduğu gibi ekolojik dengenin korunması açısından da büyük önem arz etmekte. Bütün bunların ışığında üniversitemizin geri dönüşüme atfettiği değer ise bir yıl içinde yaklaşık 323 ton atığın geri dönüştürülmesine imkân tanıdı. Üniversite olarak daha yaşanabilir bir dünya için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Geri dönüşümü her alanda uygulamaya özen gösterdik. Bu doğrultuda organik atıklarda kompost üretimine başladık” şeklinde konuştu.

Yenilikçiliği ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanıtıldığı ve ödüllendirildiği KalDer ödüllerinde başarı sağlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Rektör Hotar, “Kurumumuz yaşanabilir bir dünya hayaliyle çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda sorumluluk almaktan çekinmiyor ve öncü olacak çalışmalara imza atıyoruz. Tabii ki çalışmalarımızın takdir görmesi de bizleri mutlu ediyor. İKLİM-DE projesini geliştirmek ve bu projeyle ödül almak kurumuz için oldukça gurur verici bir durum; ancak üniversite olarak biz, çalışmalarımıza devam edecek ve yaşanabilir bir dünya amacı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitim faaliyetleri aracılığıyla üniversite ortamındaki tüm bireylerin bilinçlendirilmesi gibi aşamaları kapsayan projemiz sosyal medya kampanyaları ile farkındalık oluşturmayı ve sahadaki araştırma faaliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Biz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte mümkün kılacağımıza inanıyoruz” dedi.