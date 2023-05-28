CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve eşi oylarını kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylarını kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu nedeniyle sandık başına gitti. Aslanoğlu çifti, oylarını Balçova İmam Hatip Anadolu Lisesi’ndeki 1116 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullandığı okuldaki sandık görevlilerine başarılar dileyen Şenol Aslanoğlu, İzmirlileri sandığa çağırdı ve milli irade vurgusu yaptı. Aslanoğlu, "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez ikinci tur heyecanı yaşıyoruz. Halkımızın ilk turda olduğu gibi sandıklara ilgisinin yoğun olduğu görmek mutluluk verici. Sadece tek bir pusula ile oy kullanıldığı için hem işlem daha kısa sürüyor hem yığılma, bekleme olmuyor. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi oylarını kullanmaya, sandıklara sahip çıkmaya, eşini dostunu, akrabasını da alarak veya ikna ederek sandık başına gitmeye davet ediyorum" dedi.