Çeşmeli öğrencilerden iki etkinlik birden

Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, hem yıl sonu resim sergisi etkinliği, Hem de Çeşme Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Hayatın Anlamı Kitap" etkinliğini gerçekleştirdi.

Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde yıl sonu resim sergisi açtı. Sergi açılışına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, eşi Arzu Güleryüz Maraşlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker katıldı. Okul Müdürü Ramazan Çınar, Kaymakam Maraşlı’ya öğrencilerin resim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Resim sergisinin ardından da Çeşme Kaymakamlığı himayesinde, Arzu Güleryüz Maraşlı koordinatörlüğünde başlatılan "Hayatın Anlamı Kitap" projesi çerçevesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde, Kaymakam Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Okul Müdürü Ramazan Çınar, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte kitap okudu.