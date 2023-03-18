Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü Çeşme’de törenle kutlandı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı ve Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenlerle kutlandı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, kurum ve kuruluş amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk heykeline çelenklerin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Kaman tarafından yapılmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi tören sona erdi.

Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama töreni ise Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çakabey Kültür Merkezi’nin girişindeki Çanakkale Deniz Savaşı ve şehitler ile ilgili sergi ilçe protokolü ve törene katılanlar tarafından ilgi ile gezildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Onur Karagöz yaptı. Karagöz, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin, zor şartlar altında, binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini aldığını vurguladı.

Ödüller sahibini buldu

"Çanakkale" adlı şiirin okunması ile devam eden törende, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü nedeniyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu tarafından verildi. "İstiklal Marşı’nı Ezbere Güzel Okuma Yarışması"nda Çeşme birincisi ve İzmir İl üçüncüsü olan İsmail Güral Ortaokulu öğrencisi Delfin Tan’ın İstiklal Marşı’nı okumasının ardından "Savaşa Giderken" adlı tiyatral oratoryo, öğrenciler tarafından başarı ile gerçekleştirildi.