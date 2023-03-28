Bucaspor 1928, Uşak Spor maçında taraftarından yoksun

Bucaspor1928, TFF 2. Lig’in 24. haftasında oynanan Kocaelispor müsabakasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 1 maçlık seyircisiz oynama cezası aldı. Sarı-lacivertliler, yarınki Uşak Spor müsabakasına taraftarı olmadan çıkacak.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta mücadelesinde Kocaelispor’la, Yeni Buca Stadyumu’nda karşı karşıya gelmişti.Müsabakanın bazı bölümlerinde gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahüratlar, sarı-lacivertli kulübe 1 maçlık seyircisiz oynama cezası olarak döndü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) yaptığı açıklamada, “Bucaspor 1928 Kulübünün, 15.03.2023 tarihinde oynanan Bucaspor 1928 - Kocaelispor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Böylece Bucaspor 1928, ligin 29. haftasında yarın oynanacak Uşak Spor müsabakasında taraftarından yoksun olacak.