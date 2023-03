Buca’da ilk iftar sofrası Mevlana Tesisleri’nde kuruldu

Buca Belediyesinin, kentteki Mevlana Tesisleri’nde verdiği iftar yemeği Bucalıları bir araya getirdi. Oruçlar, ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde açılırken, Ramazan ayının bereketi paylaşıldı.

Buca Belediyesinin Yaylacık Mahallesi’ndeki Mevlana Tesislerinde düzenlediği iftar programında, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu can buldu. Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı alanda yöresel kıyafetleriyle servis yapan şerbetçi ve macuncular, Bucalıların ağızlarını tatlandırdı. Semazenlerin ilahiler eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri ise büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayı Ramazan’ın ülkemizde sağlığa, huzura ve berekete vesile olmasını diledi.

Ramazan ayının ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğuna değinen Başkan Kılıç, “Yakın zamanda çok büyük bir felaket ve acı yaşadık. Buca Belediyesi olarak başta arama kurtarma ekibimiz BUCAKUT olmak üzere birçok personelimiz ile haber alır almaz deprem bölgesine koştuk. Siz hayırsever Bucalıların desteğiyle bölgeye 25 yardım tırı ulaştırdık ve bugün de hemen her noktaya desteğimizi sürdürüyoruz. Özellikle depremin derin yaralar açtığı yerlerden biri olan Hatay Hassa’da kurduğumuz mutfak ile on binlerce yurttaşımıza sıcak yemek imkânı sunduk. Belediye hizmet binamızın zemin katında açtığımız Sosyal Hizmet Birimimiz yine sizden gelen bağışlarla, kentimize yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece her geçen gün daha da güçleneceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle bu dayanışmaya destek veren tüm hemşehrilerimize de bir kez daha canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Buca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya devam edecek.