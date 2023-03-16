Buca Belediyesinden sosyal ve ekonomik hayata sihirli dokunuş

Bucalılar’ın meslek sahibi olarak ekonomik hayata katılabilmeleri ve boş zamanlarını keyifle geçirecekleri hobiler edinmeleri için projeler üreten Buca Belediyesinin Evka-1 Semt Merkezi kentin yıldızı oldu. Merkezin kursiyerleri kendilerine sunulan imkânlardan dolayı teşekkür ederken, “Burası bizim için ikinci bir yuva, meslek sahibi olabilmemiz için ise büyük bir şans” diye konuştu.

Buca Belediyesi tarafından kentin dört bir yanındaki merkezlerde düzenlenen hobi, sanat ve meslek edindirme kursları, 34 branşta devam ediyor. Buca Belediyesi Evka-1 Semt Merkezi’nde açılan pastacılık, aşçılık, kuaförlük, zumba, pilates, makine-dikiş, şiş-tığ örücülüğü, almanca, yetişkinler ve çocuklar için resim kursları da Bucalıların büyük ilgisini görüyor. Yetenekleri doğrultusunda boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirme fırsatı bulan vatandaşlar, meslek edindirme kursları sayesinde de ekonomik hayata katılım sağlayabiliyor.

“Üniversitede alamadığım eğitimi alıyorum”

Aşçılık kursuna katılan ve Açıköğretim Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi olan Sefa Merve Şimşek, üniversitede alamadığı eğitimi Evka-1 Semt Merkezi’nde aldığını belirtti. “Üniversitede eğitimler çevrim içi olarak gerçekleşiyor. O nedenle bu kurs merkezi benim için büyük bir şans” diyen Şimşek, tüm Bucalıları merkezlerdeki kurslara katılmaya davet etti.

Başkan Erhan Kılıç’a teşekkür

Merkezin 70 yaşındaki kursiyeri Gülümfer Canseven, şiş ve tığ örücülüğü kursu sayesinde adeta hayatının ikinci baharını yaşadığını ifade etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a açılan kurslardan dolayı teşekkür eden Canseven, “Hayatım güzelleşti. Yeni şeyler öğreniyorum. Bu kurs bize terapi gibi geliyor” diye konuştu.

Kuaförlük kursu öğrencilerinden Ezgi Kök, başlangıçta zaman geçirmek için katıldığı eğitimlerin oldukça verimli geçmesi ile mesleki alt yapısının kısa zamanda oluştuğunu ifade ederek, “Fırça tutmayı bile bilmiyordum, şimdi gelin başı yapmayı bile biliyorum. Buca Belediyesi burada bize her türlü olanağı sağladı. Malzeme olarak hiçbir eksiğimiz yok. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Makine- dikiş kursuna katılan Büşra Aksakal ise “Boş vakitlerimi değerlendirmek için geliyorum. Şimdiden kendime ve oğluma kıyafetler dikmeye başladım. Çok mutluyum” dedi.

Deprem acısını tuvale aktardı

Yaşanan büyük deprem felaketini anlatan bir tablo yapan resim kursu öğrencilerinden Bayram Sayın duygularını şöyle ifade etti: “ 6 Şubatta büyük bir acı yaşadık. Gördüğümüz bazı görüntüler vardı, bunların unutulmaması için, ölümsüzleşmesi için tuvale aktardım. Amacım depremi unutturmamak. Acılar olduğu zaman farklılıklar kalmıyor. Ben tablomda bunu anlatmaya çalıştım.”