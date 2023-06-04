Bayraklılı kadınlardan el emeği sergisi

Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan beceri ve hobi kurslarına katılan kadınlar, sezon boyunca ürettikleri el emeği ürünleri görücüye çıkarıyor. 6 Haziran Salı Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda yıl sonu sergisi açılacak. Ziyaretçiler, gün boyunca birbirinden değerli takı-tasarım ve ev aksesuarlarını uygun fiyatlara alabilecek.

Bayraklı’nın üreten kadınları kurslarda yaptıkları takı-tasarım ve ev aksesuarlarını yıl sonu sergisinde beğeniye sunacak. 27 branşta, binin üzerinde Bayraklılı kadının el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak. Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonundaki sergi, 6 Haziran Salı saat 13.00’da açılacak ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli etkinliklere sahne olacak.

"Herkesi bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kadınların, gençlerin ve çocukların üretim süreçlerine daha çok katıldığı, sosyal yaşamda daha çok yer aldığı Bayraklı’da üreten kadınların el emeği sergisini çok anlamlı buluyoruz. Kurslarımızla yurttaşlarımıza bir yandan hobi bir yandan da meslek kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl boyunca ürettikleri ürünleri görmek, beğenilenleri satın almak için herkesi ‘Kadın Emeği Yıl Sonu Sergisi’ne bekliyoruz” dedi.