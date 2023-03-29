Bayraklılı kadınlardan deprem bölgesine destek sürüyor

Bayraklı Belediyesi, dikiş-nakış kursiyerleri aracılığıyla depremzedelere desteklerini sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgeleri için battaniye, eşofman ve mont diken Bayraklılı kadınlar, bu çerçevede anneler için de emzirme önlükleri dikip gönderdi. Başkan Serdar Sandal, "Zor günlerin üstesinden dayanışmayla geleceğiz" dedi.

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi sonrası Bayraklı’da başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde, afet bölgeleri için giyim eşyası dikip gönderen Bayraklılı kadınlar, bölgede yaşayan anneleri de unutmadı. Bayraklı Belediyesi dikiş-nakış kursiyerleri, bu kez de Mansuroğlu Mahallesi Muhtarlığı iş birliği ile deprem bölgesindeki kadınlara emzirme önlükleri dikti. Manavkuyu Semt Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan yüzlerce önlük, annelere ulaştırılmak üzere afet bölgelerine gönderildi. Depremin ilk gününden itibaren hava, deniz ve kara yoluyla yüz binlerce ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştıran belediye ekiplerinin bölgeye desteklerinin süreceği belirtildi.

"Her zaman yanlarındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık ve şimdi yaralarımızı el birliğiyle sarıyoruz. İzmir depreminde olduğu gibi yine tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.