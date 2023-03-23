Bayraklı Belediyesinden 12 bin kişiye iftar menüsü

Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 12 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacağını bildirdi. Vatandaşların evlerini tek tek ziyaret edecek olan ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık menü ulaştıracak.

İhtiyaç sahibi ailelere desteklerini her alanda sürdüren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayında da binlerce aile ile sofrasını paylaşacak. Titizlikle belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere bu çerçevede 12 bin öğün iftar menüsü iletilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da görevli ekipler, ailelerin kapılarını çalarak iftarlık menü ulaştıracak. 3 çeşit yemekten oluşacak iftar paketleri, Ramazan ayı boyunca binlerce aileye iletilecek. Öte yandan, dar gelirli ailelere ayrıca erzak kolileri dağıtılmaya devam edilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ramazan dayanışmadır, paylaşmaktır, bolluktur, berekettir. Bayraklı’da büyük bir aileyiz ve bize düşen görev, ailemize sahip çıkmaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, lokmalarımızı paylaştığımız Halil İbrahim sofralarımızda tüm yurttaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Her zaman ve her alanda dayanışmaya, birlik olmaya devam edeceğiz” dedi.