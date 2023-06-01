Bayraklı Belediyesi ‘Yeşil Gelecek’ için harekete geçti

Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği destekli “Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme” programına kabul edildi. Proje; Portekiz’in Portimao Belediyesi, Ismat Üniversitesi ve İzmir’den de Ekonomi Üniversitesi iş birliği ile yürütülecek. Bu çerçevede belediyeler kardeş olacak, yeşil gelecek, sürdürülebilirlik, doğa ve çevre temalı projeler üretilecek.

Avrupa kentleri arasındaki diyalogların geliştirilmesi, Bayraklı için daha yeşil bir gelecek sağlanmasını içeren Avrupa Birliği projesine kabul edilen Bayraklı Belediyesi, ilçenin yarınları için harekete geçti. Bu çerçevede Bayraklı Belediyesi; Portekiz’den Portimao Belediyesi, Portekiz-Ismat Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yapacak. ‘Sürdürülebilir Tüketim için Pratik ve Pedagojik Deneyim’ adlı proje ile belediyeler kardeş olacak; doğa, çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma planları gibi konularda ortak projeler üretilecek. 12 ay sürecek ve tamamı AB tarafından finanse edilecek hibe programına, Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezinden de 100 öğrenci ve ailesi destek verecek. Bayraklı Belediyesi, yeşil mutabakat, iklim uyum planı ve iklim çalışmalarında proje izleme ve değerlendirme yapacak. Lojistik sağlama, eğitim seminerleri organize etme gibi konularda da projeye katkı sağlanacak. İki ülke arasında diyalogların geliştirilmesinin hedeflendiği projede; küresel ısınma, iklim krizi konularında farkındalık oluşturulacak. Proje, önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Bayraklı’nın geleceğini düşünerek hareket ediyor, yarınlara daha yeşil bir ilçe bırakmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede dahil olduğumuz Avrupa Birliği projesi ile de hem iki ülke arasındaki diyalogların artırılmasını sağlamayı hem de daha yaşanabilir bir dünya için ortak projeler üretmeyi hedefliyoruz” dedi.