Balçova’da şehit aileleri onuruna yemek

Balçova Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilçedeki şehit yakınları onuruna bir yemek düzenledi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlediği yemeğe Balçova’da oturan şehit yakınları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Belediye tesislerinde düzenlenen yemeğin ardından şehitler için dua okundu. Şehit yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Sizlerin yakını olan şehitler bu vatan için canını feda etti. Bizler de onların canları pahasına vatan yaptıkları bu topraklarda yaşıyoruz. Bu nedenle onlara ve onların emaneti olan sizlere minnettarlığımızı sözlerimizle anlatmamız çok zor. Bizler görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak onlara olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz” dedi.

Balçova Belediyesinin şehit ailelerinin ve gazilerin hep yanında olduğunu ifade eden Başkan Çalkaya, “Arkadaşlarım her hafta sizleri arayarak bir ihtiyacınızın olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Amacımız sizlerin dileklerini ve taleplerini gecikmeden yerine getirebilmek. Sizden de ricamız problemlerinizi veya taleplerinizi bizimle sürekli paylaşmanız. Biz sadece bir gün değil, yılın 365 günü sizlerin emrindeyiz” diye konuştu.