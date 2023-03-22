Altay, 3 maç sonra evine dönüyor

Spor Toto 1. Lig’de son 3 maçını deplasmanda oynayan Altay, 28. haftada oynayacağı Manisa FK maçıyla birlikte evine dönmüş olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 3 maçlık deplasman serüveni sona erdi. 5 Mart Pazar günü Bodrumspor maçıyla başlayan dış saha süreci geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlandı. İzmir temsilcisi, bu periyotta Bodrumspor’a 2-0, Çaykur Rizespor’a ise 3-1 kaybederken, tek galibiyetini şampiyonluk yarışı veren Eyüpspor’u, Marco Paixao’nun golüyle 1-0 mağlup ederek aldı. Siyah-beyazlılar, bu zorlu dönemde kalesinde 5 gol görürken, 2 de gol kaydetti. Böylece Altay, deplasman sürecinde maç başına 1 puan toplayarak alt sıralardan kurtulmak adına rahat bir nefes aldı.

Öte yandan Altay’da, 5 Mart Cumartesi günü oynanacak Manisa FK maçına tedavisi devam eden Ozan ve Türkiye U19 Milli Takımı’yla İngiltere’de bulunan Efe’nin forma giyemeyecek oluşunun yanı sıra Rizespor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Naderi ise takımını yalnız bırakacak.