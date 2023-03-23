Aliağalılar ilk iftarda bir araya geldi

Aliağa Belediyesi’nin düzenlediği ilk iftar programında bin kişi ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

Toplu iftar geleneğini sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağalılar için Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda bin kişilik iftar sofrası kurdu. Vatandaşlar, Ramazan ayının ilk iftarını açmak için geleneksel iftar sofrasına yoğun ilgi gösterirken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ilk orucu Aliağalılar ile birlikte açtı. İftar yemeği görevliler tarafından sofralara servis edilirken, ney dinletisi de vatandaşlara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşattı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, birlik ve beraberlik ruhu içinde gerçekleştirilen ilk iftar sonrasında çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip, vatandaşlarla sohbet etti.