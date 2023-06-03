Aliağalı öğrencilerden yıl sonu sergisi

Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, yıl sonu sergisi dolayısıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Aliağa Habaş Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, yıl sonu nedeniyle düzenlenen sergide öğrencilerin hazırladığı ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Serginin açılışı; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kılıç, Kurum Müdür Vekili Pınar Kavuştu, okul müdürleri ve veliler tarafından yapıldı.

Açılış sonrası sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen katılımcılar, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencilerin; Pablo Picasso, Frida, Johannes Vermeer, Sandro Botticelli, Osman Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü ressamlara ait röprodüksiyon çalışmalarının yer aldığı eserler ilgi gördü. Müzik bölümü öğrencileri de, piyano ile geceye eşlik etti. Arkeoloji atölyesi öğrencilerinin, Aliağa antik kentlerine ilişkin tasarladıkları özgün seramik eserleri ayrı bir ilgi görürken, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dr. Özlem Yıldız, bu tasarımlarla amacın; Aliağa antik kentlerini tanıtmak, kültürel miras konusunda şuur oluşturmak, tasarım yapmak ve tarihle sanatın buluşturmak olduğunu ifade etti. Sergide coğrafya ve robotik alanında da eserler yer aldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Züleyhan Damar, "Çalışmalar ile hem saygın ressamların tanınması ve eserleri yanında ait oldukları sanat akımlarına ilişkin özelliklerin kavranması hedeflenmiştir" dedi.