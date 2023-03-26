Alaçatıspor deplasman maçında 2-0 galip

Bölgesel Amatör Lig 10.Grup’ta mücadele eden Özçamdibispor, konuk ettiği Alaçatıspor’a son dakikalarda yediği 2 golle 2-0 mağlup oldu. Alınan bu sonuçla Alaçatıspor 37 puanla 4. sırada, Özçamdibispor ise 31 puanla 8.sırada haftayı tamamlarken, düşme potasına bir adım daha yaklaştı.

Ligin 21. hafta maçı İzmir derbisine sahne olurken, Bornova Yusuf Tırpancı sahasında 2 binin üzerinde taraftarın yakından takip ettiği maçı Alaçatıspor, Özçamdibispor’a son 3 dakikada attığı 2 golle 2-0 mağlup ederek önemli avantaj elde etti. Alaçatıspor son 3 haftada aldığı galibiyetlerle 9 puan toplayıp zirveye bir adım daha yaklaştı.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Alaçatıspor etkili ataklar yaparken, Egecan Çevir’in net gol fırsatında kaleci Doğancan Ereşmeli harika kurtarışla golü engelledi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Doğan Yaşar Keskin ile net fırsat yakalayan Özçamdibispor, sonuç alamadı. Oyuna sonradan dahil olan Alaçatıspor’lu oyuncu Onur Emre 75. dakikada art arda 2 net gol pozisyonuna girdi, kaleci Doğancan Ereşmeli yerinde müdahale ile gole izin vermedi.

Müsabakanın 89. dakikasında Onur Emre, skoru 1-0 yapan golü kaydetti. Bu golden 3 dakika sonra Onur Emre yeniden sahneye çıktı ve Alaçatıspor’u 2-0 öne geçiren golün sahibi oldu. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadeleyi Alaçatıspor 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sahada oyuna sonradan giren Onur Emre ise attığı 2 golle yıldızlaştı.