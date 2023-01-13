Ahmet İlhan Özek, 43 şutla zirveye oynuyor

Spor Toto 1. Lig’de Altınordu formasını terleten Ahmet İlhan Özek, ligdeki attığı gollerin yanı sıra birçok anlamda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ahmet İlhan, bu sezon kırmızı-lacivertli takımda 9 gol, 2 asist kaydetme başarısı gösterdi. 35 yaşındaki oyuncu, ilk yarı itibariyle rakip kalelere gönderdiği toplam 43 şutla da bu alanda ligin en iyi dördüncü oyuncusu konumunda bulunuyor. Öte yandan Ahmet İlhan Özek, ligdeki gol krallığı yarışında da üçüncü sırada yer alıyor.