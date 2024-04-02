31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İzmir’de iş dünyası, seçimlere ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu. Sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, oylama sürecinin medeni şartlarda gerçekleşmesinin demokrasi vurgusu açısından önemli olduğunu kaydetti. Göreve gelen belediye başkanlarını kutlayan Yelkenbiçer, üst üste seçim sürecinden geçen Türkiye’nin artık ekonomiye yönlenmesinin önemine vurgu yaptı. Yelkenbiçer şunları kaydetti:

“Ülkemiz geleceğine sahip çıkarak, seçmen sandık başına giderek oyunu medeni bir şekilde kullanmıştır. Şimdi ise ekonomi ve üretim için çalışma zamanıdır. Seçimlerin geride kalmasıyla önümüzde seçimsiz geçireceğimiz bir dönem mevcuttur. Seçilen belediye başkanlarımızın projelerini sırayla hayata geçireceğinden şüphemiz yoktur. Bu projeler ülkemiz için önemli bir fırsat olacaktır. Ülke olarak da siyasi çekişmeleri bir yana bırakıp üretime odaklanmamız şarttır. Ekonomide hayata geçirilecek önemli adımlar mevcuttur. En büyük problemimiz belimizi büken enflasyondur. Enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Ekonominin acil olarak istikrara kavuşması, öngörülebilir piyasa düzeninin sağlanması önceliklerimizdir. Biz iş dünyası olarak teknoloji içeriği kuvvetli, katma değeri yüksek üretim ve yatırımlar gerçekleştirerek üzerimize düşeni yapmaktayız. Yönetimimizden beklediğimiz de ekonomiye odaklanarak istikrarın getirilmesidir. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi de önem arz etmektedir.”



“Kentimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, “Ülke olarak yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. Sonuçların kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İzmir özelinde kentimizin 5 yıllık yönetimini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere 30 ilçemizde göreve gelen tüm belediye başkanlarımızı kutluyorum. Günümüz şartlarında kentlerin rekabeti giderek önem kazanıyor. Artmakta olan yakından ticaret ve yerelleşme eğilimlerinin etkisi ile yerinden yönetimin kalitesi, etkin yönetişim ve yöreye uygun projelerin hız kazanacağını ve daha da önem taşıyacağını düşünüyorum. İzmir Ticaret Odası olarak genel ve yerel yönetimler, oda, borsalar ve sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl ve sinerji içerisinde kentimiz için katma değer oluşturacak projeler üretmeyi her zaman çok önemsedik. 1 Nisan itibarıyla başlayan süreçte de birlikte iş yapma kültürümüzü sürdürerek, kentimiz için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye, son 1 yıl içerisinde iki önemli seçim atlattı” ifadelerini kullandı.



“En önemli gündemimiz ekonomi”

Önümüzde seçimsiz geçecek uzun bir sürecin olduğuna değinen Özgener, “Bu süreçte en önemli gündemimizin 'ekonomi' olması gerektiği inancındayım. Öncelikli mücadele alanı olan enflasyonun tek haneye düşürülmesine yönelik T.C. Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası yanında selektif kredi politikası ve hassas bütçe dengesinin gözetilmesi önem taşıyor. 2024-2026 Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi; program çerçevesinde açıklanan vergi reformu başta olmak üzere tüm yapısal reformların hayata geçirilerek şirketlerimizin verimliliğinin arttırılması ve yurtdışındaki rakipleriyle eşit şartlarda mücadele edebilmelerinin sağlanmasının önemini vurgulamak istiyorum” dedi.

Seçime dair değerlendirmelerde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 31 Mart seçimleriyle demokrasinin temel unsurlarından biri olan yerel seçimlerin başarılı bir şekilde geride bırakıldığını söyledi. Ülke genelinde hem oy kullanımı esnasında hem de oy kullanıldıktan sonra ve sayım sırasında huzur ve sükûnetle seçimlerin gerçekleştirilmesinin kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini belirten Eskinazi, “Gerek yeniden seçilen gerekse de ilk kez seçilen belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Deprem başta olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendiği ve halkımızın ekonomik sorunlarının da azaldığı bir dönem olmasını ümit ediyoruz. Seçim sonrası yapısal reformlara daha fazla ağırlık vererek hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız” dedi.