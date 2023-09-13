Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın müjdelediği finansmanın, sadece İzmir’e özel olduğunu ve bu kredinin, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası tarafından, yıllık yüzde 15 faizli, 1,3 veya 6 aylık dönemler halinde ödemeli, 5 yıl vadeli olacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, "Uygun faizli ve uygun vadeli bu krediden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı yararlanmaya çağırıyorum" dedi.

Esnaf ve sanatkarlar için uygun koşullarla sağlanan bu kredi, işletme sahiplerine finansal destek sunarak işlerini büyütmelerine veya mevcut işlerini sürdürmelerine yardımcı olabilir. Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri, esnaf ve sanatkarların finansal yüklerini hafifletmelerine yardımcı olabilir. Bu tür krediler, yerel ekonominin güçlenmesine de katkı sağlayabilir. Esnaf ve sanatkarlar için böyle destekler, yerel ekonomilerin canlanması için önemli bir rol oynar.