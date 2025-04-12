İzmir Efes Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı faaliyet raporunun kabul edildiği ikinci oturumla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Komisyona gönderilen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve meclis üyeleri önemli açıklamalar yaptı.

SGK BORÇLARINI, BİRİKEN İŞÇİ MAAŞLARINI ÖDEDİK

“Benim en büyük hatam borç listesini asmamak oldu” diyen Başkan Sengel; “2019’da göreve geldiğimde partililerim bana borç listesini asmamı söyledi. Yok dedim yapmayacağım. Bunu hep söyledim yine söylüyorum; 2019’dan 2021’e kadar borç ödedik ki o dönemde pandemi de vardı. Her şeye rağmen sigorta borçlarını ödedik. Dört aydır ödenmeyen belediye emekçilerinin maaşlarını ödedim ki, işçi arkadaşlarımız kredileri yüzünden icralık olmuştu. Selçuk Belediyesi hayatında düzenli ikramiye görmemişti. Meryem Ana Evi gelirleri elimizden alınan kadar ikramiyeler düzenli olarak ödendi. Yıllardan beri kalan borçları ödeyerek devam ettik” dedi.

ÖĞRENCİ OTOBÜSÜ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün Türkiye’ye örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Biz her gittiğimiz yerde Efeslim Kart’ı, Efesli Bebeleri, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü anlatıyoruz ki; öğrenci otobüsümüz tüm Türkiye’ye örnek oldu. Şişli’de bile Öğrenci Otobüsü açmaya karar verdiler” dedi.

KÜTÜPHANENİN KREDİSİ BİZİM DÖNEMİMİZDE ÖDENDİ

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin yapımı için İller Bankası’ndan alınan kredinin kendi döneminde ödendiğini belirten Başkan Sengel; “Üç yıl ödemesiz verilen krediyi ödedik. Üç yıl orada ne yapıldı bilmiyorum ama son yıllarda o merkez bir akademi oldu. Çocuklarımız destan yazıyor. Binlerce kursiyerimiz, bir sürü okurumuz var. Çocuklarımız ders çalışmaya geliyor. Faaliyet raporu okunsaydı orada yazıyordu. Bir yeri yapmak değil ona ruh katabilmek, hayatın içerisine dahil etmek önemli. Kadın Dayanışma Merkezimizde eskiden kurslar vardı. O kursları kütüphanemizde düzenledik. Orayı da Engelsiz Yaşam Merkezi yaptık. Herkes çalıştı emek verdi, efsane işler yaptık. Biz engellimize de çocuklarımıza da kadınlara da sahip çıktık” dedi.

ÇARŞIYA ALTYAPIYI BİZ GETİRİYORUZ

Çarşıda altyapı çalışmalarının gerçekleşmesi için belediye başkanı olarak kurumlar arasında koordinasyon sağladığını belirten Başkan Sengel; “Hükümet Belediye El Ele Daha Güzel Günlere” diyerek doğal gazı biz getiriyoruz diyerek Zafer Mahallesi’nden başlayıp bir türlü Cumhuriyet’e kadar gelemeyen ve çarşı es geçilmiş olmasına rağmen koordinasyonu sağlayıp halihazırda yine ihalemizi gerçekleştirerek devam ettik” dedi.