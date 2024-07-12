Çekici sektöründe alternatif çözümlerin köklü lideri IVECO, İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) Atmosfer Kirliliği Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma ile biyo-CNG'nin atık toplama için en uygun çözüm olduğunu doğruladı.

Kentsel alanlarda atık toplayan araçlarda kullanılan dizel ve sıkıştırılmış doğal gaz gibi geleneksel yakıtlarla karşılaştırıldığında kentsel katı atıkların organik kısmından elde edilen sıkıştırılmış biyometan kullanımının çevresel etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın ana destekleyicisi IVECO oldu.

Araştırma için, Avrupa'daki çok sayıda metanla çalışan araçlar nedeniyle CNG yakıt ikmal istasyonlarının yaygın dağılımının bulunduğu İtalya pazarı referans alındı. Gerçekleştirilen çalışma yöntemine “Kuyudan-Tekerleğe” analizi deniyor. Bu da şu anlama geliyor; yakıtların saf bir karşılaştırmasının yapılması için tesislerin, altyapı inşasının ya da bakımın dikkate alınmadan, bir yakıt üretiminin ve kullanımının etkileri baz alınan analiz. Bu analizle, üretim zincirinde CO2 tutulmasının katkısı ve çeşitli endüstriyel süreçlere güç sağlamak için kullanılan enerji karışımının katkısı araştırıldı.

Çalışmanın sonuçları, sıkıştırılmış biyometanın ulaşım sektörünün karbondan arındırılması ve kentsel alanlarda hava kirliliğinin azaltılması için potansiyel belirleyici rolünü ortaya koymaktadır. Aslında, analiz edilen sektörde sıkıştırılmış biyometan, iklimi değiştiren gazlarda dizele kıyasla %96'ya varan bir azalma ve nitrojen oksit emisyonlarında %72'ye varan bir düşüş sağlayabilir. Bu etkin orandaki azalmanın, Avrupa’da belirlenen karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşılmasına kesin olarak katkıda bulunacağı tespit edilmiştir.

İncelenen tüm yöntemler arasında en iyi sonuçlar, sıkıştırılmış biyometan üretim zincirindeki tüm aşamaların, yani kentsel katı atıkların organik kısmı yönetiminden anaerobik çürütmeye, iyileştirmeden, CO2 tutumuna, biyometan sıkıştırmadan araç yakıt ikmaline kadar, aynı sahada gerçekleştiği ve tüm süreçlerin sahada üretilen biyogazın yakılmasıyla üretilen enerji ile beslendiği varsayılarak elde edilmiştir.

IVECO Alternatif Çekiciler İş Geliştirme Başkanı Giandomenico Fioretti çalışmaya yönelik şöyle konuştu: "Karbondan arındırmayı etkili ve üretken bir şekilde gerçekleştirmemize yardımcı olabilecek sürdürülebilir teknolojilere yönelik araştırmaları desteklemekten gurur duyuyoruz. IVECO'da, tüm ürün yelpazemiz ve müşterilerimizin farklı iş alanlarında ihtiyaç duydukları araçların yakıtları için teknolojik açıdan olgun bir kaynak olan biyometanın faydalarına her zaman inandık. CNR liderliğindeki çalışma, biyo-CNG kullanımının çevre için sürdürülebilir bir çözüm olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca araçların görev yeteneklerinden ödün vermeden atık toplama için yakıt sağlamak üzere atık ve organik maddeden değer elde ediyor. Bu da arzu edilen bir döngüsel ekonomi oluşturabileceğini oldukça doğruluyor."