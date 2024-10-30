IVECO ve Ferrari arasındaki bu iş birliği, sürdürülebilirlik ve inovasyona olan ortak bağlılıklarına dayanıyor. Tesisin lojistiği IVECO’nun ikonik modeli Daily’nin elektrikli versiyonu eDail

Scuderia Ferrari HP'nin Resmi Ortağı ve Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe'un Resmi Sponsoru olan IVECO, 15 adet IVECO S-Way çekicinin teslimatını Ferrari'nin Fiorano pistinde düzenlenen törende gerçekleştirdi. Törene IVECO Strateji ve Pazarlama Başkanı Carlotta Mathis, IVECO İtalya Pazarı Ülke Müdürü Massimiliano Perri ve Scuderia Ferrari Sportif Direktörü Diego Loverno katıldı.

IVECO Strateji ve Pazarlama Başkanı Carlotta Mathis teslimat töreninde şunları söyledi: "IVECO ve Ferrari, yirmi yılı aşkın süredir, her iki marka için ilham veren ortak değerlere dayalı güçlü bir iş birliği sürdürüyor. Mükemmellik tutkusu ve inovasyona bağlılık, her iki organizasyonun da liderliğini besliyor ve sürdürülebilirliğe yönelik iddialı bir bağlılıkla birleşiyor. IVECO, sıfır emisyonlu mobiliteye doğru ilerlerken çoklu enerji yaklaşımıyla öncülük yapıyor, Ferrari ise içten yanmalı, hibrit ve elektrikli motorların üretimi ve geliştirilmesini barındıran yeni e-binasını açarak teknolojik tarafsızlık ilkesine yatırım yapıyor."

15 adet IVECO S-Way çekici ve bir Daily Panelcan- araçların tümü Formula 1 takımının araçlarının renginde özel bir tasarımla giydirildi.- Scuderia Ferrari HP genişlettiği IVECO filosu ile Formula 1 arabalarını ve ekipmanlarını dünya şampiyonası yarış pistlerine taşımak için kullanmaya devam edecek.

Yıl sonuna kadar, Daily'nin elektrikli ikizi olan bir eDaily de Scuderia Ferrari HP'nin IVECO filosuna katılacak ve tesisin lojistik faaliyetleri için kullanılacak.

Yaklaşık 20 yıl önce doğal gazlı araçların benimsenmesi ve geliştirilmesinde öncü bir güç olarak sürdürülebilir taşımacılığa uzun süredir devam eden bu taahhüdüne sadık kalan IVECO, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çözümler sunmaya devam ediyor. IVECO, bugün mevcut olan tüm teknolojilerin ve yakıtların potansiyelini keşfederek sıfır emisyona doğru ilerlemesini sürdürüyor. Ferrari'ye teslim edilen 16 araç, performanstan, güvenilirlikten ve kapasiteden ödün vermeden emisyon azaltımını hedefleyerekiçin tasarlanmıştır.

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