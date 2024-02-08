Avrupa’da yüzde 50 pazar payına sahip olan CROSSWAY, 2023 yılının son aylarında giriş yaptığı Türkiye pazarında varlığını büyütmeye devam ediyor. 2024 yılı itibariyle önde gelen Avrupa şehirlerinde mevcutta 65 bin adet CROSSWAY otobüsün faaliyette olması, otobüsün toplam sahip olma maliyetinden konforuna kadar birçok alanda rekabette öne çıktığı konuların bir ispatı niteliğinde.

Türkiye pazarına 2023 yılının sonunda giriş yapan CROSSWAY otobüslerin ilk toplu alıcısı Balıkesir Belediyesi ve Muğla Belediyesi oldu, ilk teslimatlar da 2023 yılında yapıldı. IVECO BUS Yetkili Bayisi FSM Demirbaş Otomotiv tarafından satışı gerçekleşen 20 adet CROSSWAY otobüsler havalimanlarından şehir merkezlerine yolcu taşımacılığında ve kültür turlarında kullanılacak.

Sınıfının en iyisi olan CROSSWAY otobüsler, tasarruflu yakıt tüketimi, optimize edilmiş kişi sayısı (12 metre konfigürasyonda 55 koltuk) ile yolcular için büyük konforu sağlarken, toplam sahip olma maliyetleri de düşünüldüğünde bu görev için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

MÜŞTERİ TALEBİNE YÖNELİK ÖZELLEŞTİRİLEBİLİYOR

İzmir Marriott Otel’de gerçekleşen etkinlikte konuşan IVECO BUS Global Projeler Ticari Direktörü Ahmet Örs, ‘’IVECO’nun esas odaklandığı konu Toplam İşletme Maliyeti. CROSSWAY bu anlamda rekabette çok iddialı olacak. Balıkesir ve Muğla Belediyelerinden gelen ilk geri bildirimler bizleri çok mutlu etti. IVECO BUS için dört ana kriterimiz var. Bunlar, sürdürülebilirlik, güvenlik önlemleri, dijitalleşme ve konfor. Müşterinin beklentisine yönelik güvenlik önlemleri, yine müşterinin beklentisine yönelik yüksek konfor ve CROSSWAY ‘in müşterisinin talebine yönelik özelleştirilebilmesi. Bizler de CROSSWAY’i pazara sunmadan önce ülkemizin esas beklentilerini bir yıl boyunca araştırılarak Türkiye’nin CROSSWAY’i dediğimiz ülkemize özel CROSSWAY’in üretimini hayata geçirdik’’ dedi. Tüm servis teknisyenlerinin meşakkatli, detaylı ve özenli bir eğitimden geçtiğini de belirten Örs, ayrı zamanda ilk seferde arızayı bulma ve çözme konusunda da teşkilatın donanımından bahsetti.

FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş’da İzmir’li sektör profesyonellerine yönelik yaptığı konuşmada CROSSWAY'in pazara girmesi ile taleplerin de yoğun olduğunu bu şekilde devam ettiği sürece Türkiye'de ilk tercih edilen otobüslerden biri olacağına inandığını söyledi. “FSM Demirbaş olarak 1994 yılından bu yana sektörün içinde olduklarını da ifade eden Demirbaş, değişen taşımacılık ihtiyaçlarını çok iyi anladıklarını ve müşterilerinin taleplerini buna göre öngördüklerini belirtti. Önceliklerinin her zaman müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak olduğunu söyleyen Demirbaş, tüm çalışma prensiplerinin müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca Demirbaş, IVECO’nun yaygın servis ağı sayesinde, otobüslerin de satış sonrası hizmetler konusunda müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamaya hazır olduğunu ifade etti.

Gerçekleşen etkinlikte CROSSWAY'i görüp deneyimleyen ve IVECO BUS Türk ekibiyle tanışan 50’den fazla müşteri vardı.

KONFOR, GÜVENLİK, DAYANIKLILIK

CROSSWAY, şehirlerarası yolcu ve öğrenci taşımacılığı segmentinde Avrupa pazar lideridir. 60.000'in üzerinde üretilen adedi ile FTP Endüstriyel tarafından geliştirilen yüksek güvenilirliği, her türlü yol koşuluna uygunluğu, düşük işletme maliyetleri, yüksek yakıt verimliliği, üstün konforu ve güçlü motoruyla öne çıkıyor.

Sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığıyla bir ilke imza atan IVECO BUS, daha sürdürülebilir ulaşım hizmetine katkı sağlayacak sıfır emisyonlu araçlarını yakın zamanda Türkiye pazarına sunacak.