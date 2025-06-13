Markanın doğduğu şehirde, sembolleşmiş endüstriyel miras niteliğinde olan ve günümüzde bir inovasyon merkezine dönüşen OGR Torino'da gerçekleştirilen etkinlik, IVECO'nun 50 yıllık yolculuğuna tanıklık eden tüm dünyadaki müşterilerini, iş ortaklarını, kurumları, medya mensuplarını ve çalışanları bir araya getiriyor.

50xBeyond, IVECO'nun İtalyan köklerine derin bir saygı gösterirken, markanın teknoloji ve sürdürülebilirlik konularındaki gelecek vizyonunu da ön plana çıkarıyor. Bu eşsiz deneyim, IVECO'nun 50 yıllık serüvenine katkı sağlayan ve tutkularıyla markanın geleceğini şekillendirmeye devam eden tüm paydaşlara bir teşekkür niteliği taşıyor.

50xBeyond, IVECO'nun "hareket halindeki ruh / spirito in movimento " felsefesinin dinamik bir kutlaması ve canlı bir yansıması niteliğindedir diyerek konuşmasına başlayan Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, son yıllardaki güçlü inovasyon atılımlarını onurlandırırken, aynı zamanda geleceği şekillendiren bir temel oluşturuyor dedi.

Sra konuşmasına şöyle devam etti: IVECO, tarih boyunca sürekli gelişim gösterdi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden görüp bu ihtiyaçlarla uyumlu çözümler sundu. Lider ruhumuz sayesinde sektördeki değişimlere öncülükte bulunduk. Her zaman geleceğe odaklanarak, ulaşım endüstrisini dönüştüren, yenilikçi, estetik odaklı ve sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen araçlarla sektöre yön verdik. Şimdi ise, inovasyon, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği olağanüstü bir şekilde harmanlayan ürün portföyümüzle gelecek etap için hazırız. Önümüzdeki yolculuk daha cesur, daha akıllı ve daha insan odaklı olacak. İlerlemeye olan bu bağlılıkla, IVECO'yu geleceğe taşıyan hareketli ruhumuzu sürdüreceğiz.

IVECO'nun Geçmişi, Bugünü ve Geleceğine Heyecan Verici Bir Yolculuk

IVECO'nun doğduğu ve genel merkezinin yer aldığı Torino'da düzenlenen 50xBeyond etkinliği, dört gün süren oldukça renkli bir programla misafirlerini ağırlıyor. OGR Torino’da gerçekleşen organizasyon, IVECO dünyasının merkezi haline geliyor. Katılımcılar, markanın geçmişini keşfetme fırsatı bulurken, etkileyici konuşmalar, canlı performanslar ve hem tarihi hem de en yeni araç ve motor modellerini kapsayan interaktif bir sergi eşliğinde büyüleyici bir deneyime davet ediliyor. Etkinlik boyunca IVECO, premium segmentteki artan gücünü ön plana çıkarıyor. İleri teknolojiye sahip ve müşteri odaklı bir yaklaşımı benimseyen marka, köklü mirasını yenilikçi vizyonuyla harmanlayarak, iş karlılığını artıran ve sürüş deneyimini iyileştiren çözümler sunmaya devam ediyor. Bu süreçte sürücüyü merkeze alan tasarımlarıyla müşteri memnuniyetine öncelik veriyor. Aynı zamanda IVECO, benzer bir ileri görüşlü anlayışı paylaşan genişleyen bayi ağları ve stratejik iş ortaklarının sinerjik katkılarından güç alarak geleceğe yön veren bir tutku ortaya koyuyor. Iveco Group CEO'su Olof Persson, kutlamaların ilk iki gününe liderlik ediyor. Bu süre zarfında IVECO'nun mirasını ve başarılarını öne çıkararak katılımcılara geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlatıyor. Bunun yanı sıra, şirketin önümüzdeki 50 yıl için belirlediği net ve cesur vizyonu paylaşarak etkinliğe güçlü bir başlangıç yapıyor.

"Güç Veren Hikayeler" teması altında, ilham verici bir konuşmacı kadrosu, mükemmellik, yenilik ve kararlılık deneyimleriyle katkıda bulunuyor. Alessi SpA Tasarım Rehberi Alberto Alessi, Olof Persson ile diyalog halinde, İtalyan yaratıcılığının ve endüstriyel tasarımın ortak değerlerine değiniyor. Eski IVECO CEO'su ve Genel Müdürü Paolo Monferino, Luca Sra ve Dünya Ralli Şampiyonu, Team IVECO Miki Biasion ile IVECO'nun zengin tarihi ve gelişen yolu hakkında bir sohbete katılıyor. F1 Dünya İkincisi Riccardo Patrese ve MotoGP efsanesi Dani Pedrosa, motor sporlarının en yüksek seviyesinde azim ve performansın güçlü kişisel anlatımlarını sunuyor.

50xBeyond Etkinliği: İnovasyon, Miras ve Gelecek

50xBeyond etkinliği, inovasyon, mobilite ve yetenek gelişimi üzerine diyalogları desteklemek amacıyla, üniversitelerle gerçekleştirilen oturumların yanı sıra Iveco Group çalışanlarını, ailelerini ve arkadaşlarını da kapsıyor. Bu kişiler, şirketin başarısına emekleri ve tutkularıyla değer katan bireylerdir.

İnovasyon Mirası Sergide: İkonları Onurlandırmak, Geleceği Açıklamak

50xBeyond etkinliğinin kalbinde, IVECO'nun mühendislik inovasyonu mirasını ve geleceğe yönelik sürekli evrimini sergileyen etkileyici bir araç teşhiri yer alıyor. Markanın mirası, IVECO'nun montaj hattından 1978'de çıkan Daily'nin ilk modeli ve 1980'lerde İtalya'da en çok satan, Avrupa pazarında önemli bir oyuncu haline gelen efsanevi yol aracı Turbostar gibi tarihi kilometre taşlarıyla temsil ediliyor. IVECO'nun sürdürülebilir geleceğine işaret eden ise, ilk kez ön gösterimi yapılan en yeni elektrikli araçlardır.

Yeni Elektrikli Araçlar Sahneye Çıkıyor

IVECO S-eWay Çekici, 2024'te piyasaya sürülen S-eWay Rigid'in ardından markanın elektrikli ağır hizmet serisini genişleterek ilk kez halka açık olarak sahneye çıkıyor. 600 km'ye kadar uzun yol menziliyle bu yeni seri, S-Way modellerinin en iyilerini en son batarya elektrik teknolojisiyle birleştirerek uzun mesafe ve bölgesel taşımacılık için verimli, sıfır emisyonlu bir çözüm sunuyor.

Ayrıca, markanın elektrikli hafif ticari araç yelpazesini genişleten iki yeni elektrikli hafif ticari araç da tanıtılıyor. Yeni araçlar, bu yıl Mart ayında duyurulan Stellantis Pro One ortaklığının bir ürünü. eJolly, şehir merkezleri için tasarlanmış 2,8 ila 3,2 tonluk tamamen elektrikli bir panelvan ve kentsel görevlerin tüm yelpazesini kapsayan orta segment için bir referanstır. 3,5-4,2ton segmentinde konumlanan eSuperJolly ise 420 km'nin üzerinde menzili, optimum yük-batarya oranı ve ana akım dağıtım filoları için mükemmel maliyet verimliliğini bir araya getiriyor.

IVECO S-Way Limited Edition Anniversario

Markanın bu önemli dönüm noktasının anısına üretilen ve özel bir tasarıma sahip IVECO S-Way Limited Edition Anniversario, sahnenin yanında dikkat çekici bir şekilde sergileniyor. Bu özel tasarım, ön kısımda 50. Yıl etiketi ve yıldönümü logosu, kabin renginde ızgara ve ek isteğe bağlı unsurlar içeriyor. İç mekanda özel paspaslar, koltuk ve emniyet kemeri kılıfları ve İtalyan bayraklı deri bir gösterge paneli bulunuyor. Sınırlı üretim olarak yalnızca 250 adet üretilen S-Way çekiciler 4.x2 Dizel model, beyaz, gri ve şampanya renk seçenekleriyle sipariş verilebiliyor. IVECO S-Way Anniversario ise şu anda siparişe açık durumda.

Tüm Şehir Çapında Büyük Kutlama

Etkinliğin son günü, markanın ve ulaşımın tarihine ışık tutan on altı aracın yer aldığı kutlama geçidi, Iveco Group Industrial Village'dan başlayarak şehir merkezinden geçerek OGR Torino'ya ulaşacak.

Bu geçit töreni, markanın nesiller boyunca şehrin yaşamındaki köklü ve kalıcı rolünü onurlandırıyor. Etkinlikte, nadir ve sembolik modeller arasında 1930'lu ve 1940'lı yıllara ait araçların yanı sıra, 1990'larda zorlu arazileri ve sert iklim koşullarını aşmasıyla ün kazanan efsanevi IVECO 330 ANW Overland de sergileniyor. Ayrıca, modern dönem güç ve performansını simgeleyen IVECO S-Way Metallica ile Ferrari araçlarını yarışlara taşıyan S-Way modeli de geçitte yer alacak.

İvme Kazanan Bir Dönüm Noktası

50xBeyond etkinliği, IVECO'nun yolculuğunda kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor ve markanın ulaşım sektöründe sürdürülebilirlik, performans ve müşteri başarısını, ilham veren "hareketli ruh" anlayışıyla yönlendirerek öncü olma hedefini bir kez daha vurguluyor. 50 yıllık yenilikçilik ve kesintisiz mükemmeliyet çabasıyla güçlenen marka, geleceğe güvenle ilerliyor.