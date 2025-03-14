İTO'nun Mart ayı Meclis toplantısında küresel gelişmeler ve iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendiren Avdagiç, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine yönelik diyalog kanallarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Avdagiç, Türkiye'nin jeostratejik önemi ve yüksek ekonomik potansiyeliyle dünyanın güçlü üretim üslerinden biri olacağına inandığını belirtti.

Avdagiç, Batı ekonomilerinin üretimlerini daha ucuz lokasyonlara kaydırmaya başlamasıyla birlikte, Çin'in ekonomisindeki değişimi ve ABD'nin ‘kaba güç’ politikasına dönüşünü de eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar Beyaz Saray'a dönmesiyle, eski stratejilere dönülmesinin dünya üzerindeki güvenlik dengelerini sarstığını ifade etti. Ayrıca, Avrupa'nın güvenlik inşasında Türkiye'nin kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin son 20 yılda yerli ve milli savunma sanayiinde elde ettiği büyük başarıları da örnek göstererek, Türkiye'nin savunma alanındaki gücünün dünya çapında ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin 2024'te 180 ülkeye 300'den fazla savunma ürünü ihraç ettiğini ve bunun Türkiye'nin jeopolitik gücünü pekiştirdiğini ifade etti. Avdagiç, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlerin, Türkiye'nin stratejik önemini her zamankinden daha fazla artırdığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçte AB ile olan entegrasyonunu hızlandırmasının küresel barış ve istikrar için kritik bir adım olacağını söyledi.

İTO Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi Türkiye'nin AB ile entegrasyon sürecinin hızlanmasının, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel barışın tesisinde rol alabileceği bir döneme girildiğini belirten Avdagiç, AB ile müzakerelerde somut adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.