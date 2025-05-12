Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Hasan Arslan ve beraberindeki Yönetim ve İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya gelen İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ekonomisi, enflasyonla mücadele süreci ve dış ticaret politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Enflasyonla mücadelede kararlılık takdir edilmeli”

Son iki yıldır sürdürülen ekonomi politikalarının makro düzeyde bir uzlaşıya dayandığını belirten Avdagiç, enflasyonla mücadelede istikrarlı ve kalıcı sonuçların alınması gerektiğini vurguladı. “Enflasyonun etkili ve kalıcı biçimde düşürülmesi konusunda herkes hemfikir. Biz de bu çabaları destekliyoruz. Temennimiz, bu yılın ikinci yarısında yeniden güçlü adımların atılmasıdır” dedi.

“İhracat bir firma değil, bir ekosistemdir”

Türkiye’nin dış ticaret açığını sürdürülemez olarak niteleyen Avdagiç, ihracata daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. “İhracat tek bir firmanın işi değildir. Onun tedarikçileri, onların alt tedarikçileri derken mikro ölçekli işletmelere kadar uzanan bir zincir var. Bu nedenle ihracat destekleri geniş bir üretici kitlesini ilgilendiriyor” diye konuştu.

“Döviz kuru baskısı ithalatı cazip hale getiriyor”

Döviz kuru politikasına da dikkat çeken İTO Başkanı, geçmişteki benzer deneyimleri hatırlatarak şunları söyledi: “Kur baskılandığında ihracat cazibesini yitiriyor, ithalat kolaylaşıyor. 2004-2005 döneminde de benzer bir tablo yaşandı. O nedenle ihracat ve ithalat birlikte değerlendirilmeden karar verilmemeli. Türkiye ihracatı daha etkili biçimde teşvik edecek adımları hızla hayata geçirmeli.”

“Çin’in agresif stratejisi üreticiyi zorluyor”

Avdagiç, küresel ticarette Çin’in agresif hamlelerine dikkat çekerek, “Çin, ABD pazarındaki sıkışıklığı aşmak için Türkiye gibi ülkelere yöneliyor. Fiyat kırıyor, uzun vadelerle ürün sunuyor. Türk sanayicisinin bu şartlarla rekabet etmesi son derece güç” ifadelerini kullandı.

“Kayıt dışılıkla mücadelede denge şart”

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusunda ise Avdagiç, sürecin kayıtlı mükellefi rahatsız etmeden yürütülmesi gerektiğini belirtti. Kapalıçarşı’daki örneklerden yola çıkarak “Denetim yapılmalı ama bunun işletmelerin faaliyetlerini sekteye uğratmadan, ortak akılla yapılması daha doğru olur” dedi.

“İTO seçimlerinde bir dönem daha adayız”

İTO’nun 2026 yılında yapılması öngörülen seçimlerine dair de açıklamada bulunan Avdagiç, iş dünyasıyla yaptığı istişareler sonucu bir dönem daha aday olma kararı aldıklarını açıkladı. “Bu, kişisel değil camianın ortak kararıdır. Arkadaşlarımızla bir dönem daha İTO yönetiminde yola devam edeceğiz” dedi.