Ziyaret kapsamında Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı art arda havalanarak konuk heyete görsel bir şölen sundu. Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleşen gösteride, Bayraktar TB3 SİHA ROKETSAN üretimi MAM-L mühimmatlarıyla başarılı bir atış gerçekleştirdi.

İtalyan heyette Savunma Bakan Yardımcısı Perego di Cremnago’nun yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto yer aldı. Heyet, Türkiye’nin geliştirdiği ileri savunma teknolojilerini yerinde inceleyerek, sistemlerin kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ev sahipliği yaptı. Ziyarete ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de katıldı.

Heyet, Çorlu’daki uçuş gösterisinin ardından Baykar’ın İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne geçti. Burada yapılan sunumlarda Baykar’ın gelecek vizyonu, devam eden projeleri ve geliştirilmekte olan yeni nesil insansız sistemler hakkında kapsamlı bir brifing verildi.

Ziyaret, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı teknolojik seviye ve ihracat potansiyelinin uluslararası alanda giderek artan ilgiyi çektiğini bir kez daha ortaya koydu.