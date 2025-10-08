Raporda, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde istikrarlı büyüme eğilimini koruyacağı vurgulandı. Dünya Bankası, 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3,6’dan 3,7’ye, 2027 yılı tahminini ise yüzde 4,2’den 4,4’e yükseltti.

Güncellemede, Türkiye’de iç talebin güçlü seyri ve imalat sanayisindeki toparlanmanın ekonomik büyümeye katkı sağladığına dikkat çekildi. Ancak, yüksek enflasyonun ve küresel finansal koşullardaki sıkılığın büyüme üzerinde risk unsuru olmaya devam ettiği ifade edildi.

Raporda ayrıca Suriye ekonomisine ilişkin tahminler de yer aldı. Dünya Bankası, 2024’te yüzde 1,5 küçülen Suriye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 büyüyeceğini öngördü.

Dünya Bankası’nın son güncellemesi, uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin görünümünde temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.