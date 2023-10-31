Teslimat sırasında açıklamalarda bulunan Ismael Gómez, yenilikçi midibüsün faydalarını aktardı; “Bu çok yönlü, konforlu araç, optimum yolcu güvenliği sunuyor. Mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde dar sokaklı ve yokuşlu güzergahlara çok uygun. Küçük yolcu gruplarını en uzak bölgelerden şehir merkezine hızlı ve esnek bir şekilde taşımak için çözüm arayan Orense şehri için de ideal bir otobüs. Sonuçları optimize etmek ve hem şehrin ihtiyaçlarına hem de bu bölgedeki yolcuların ulaşım gereksinimlerine mükemmel çözümü sağlamak üzere güzergahlarda daha fazla otobüsün görevlendirilmesi planlandı. Bu midibüslerin Allison ile donatılması, her yolculukta daha fazla güvenilirlik, sürüş kolaylığı ve artırılmış sürücü güvenliği sağlıyor.”

Allison tam otomatik şanzımanlar, midibüsler için sarsıntısız vites değiştirme ve yakıt ekonomisinin ideal bir kombinasyonunu sunuyor. Allison Transmission Avrupa Bölgesi Satış Direktörü Trond Johansen, açıklamasında; “Allison'ın tam otomatik şanzımanları, verimlilikleri ve dayanıklılıkları nedeniyle uzun süredir şehir içi ulaşım araçlarında kullanılıyor. 7'den 27 metreye kadar tüm otobüs uygulamalarında bulunuyorlar. Diğer faydalarının yanı sıra, bu tür rotalarda gerekli olan sürekli dur-kalk gerektiren sürüşleri kolaylaştırmak için tasarlandılar. Üstelik Allison'ın patentli tork konvertör teknolojisi, sunduğu güvenilirliğin yanı sıra aracın arıza süresini en aza indiriyor, debriyajın olmaması sayesinde bakım maliyetlerini büyük ölçüde azaltarak araç verimliliğinin artmasını ve serviste daha az zaman kaybedilmesini sağlıyor" diye belirtti.

Isuzu ve Allison: Harika Bir Kombinasyon

Novociti Life sekiz metrelik alçak tabanlı otobüs, üstün manevra kabiliyeti sunan boyutlarıyla son derece güvenilir. 60 yolcu (39 ayakta ve 21 oturan) kapasitesi ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için alanlar ile engelli yolcular için rampalara sahip. Aynı zamanda yayalar ve bisikletliler gibi diğer yol kullanıcıları ile oluşabilecek olası kazaları önleyen güvenlik sistemi gibi şehir içi ulaşımdaki en ileri teknolojik özellikleri de bulunuyor.

Brüt araç ağırlığı 15 tona kadar olan ticari araçlar ve midibüsler için tasarlanan Allison T3270R xFE™ şanzıman, ağırlığı artırmadan araç güç çıkışını yükseltmek üzere motor tork kapasitesini arttırıyor. Şanzıman, frenlemede ve hız düşürmede daha fazla verimlilik sağlayan çok güçlü bir entegre hidrolik retardere de sahip.

Uyarlanabilen teknoloji, her zaman optimum performansı garanti ederken, şanzımanın farklı yükler, sürücüler ve trafik koşullarıyla ilişkili sürüş koşullarındaki değişiklikleri ele almasını sağlıyor. Üstelik xFE (Ekstra Yakıt Verimliliği) teknolojisi, performansı yakıt ekonomisiyle dengeleyerek daha fazla yakıt verimliliği sunuyor.

İspanya Pazarında Gelişen Varlık

Giderek daha fazla şehirde yolcular, bu araçların avantajlarından yararlanabiliyor. Gómez, açıklamasında; "Bu modeli ilk olarak Kasım 2019'da İspanya'da sunduk. 2021'de Ponferrada Kent Konseyi'ne dört araç teslim edildi. Katalonya'ya teslim edilen diğer beş araç, şu anda Barselona ve Girona'da hizmet veriyor ve bu araçlardan birkaçı daha birçok farklı ilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor" diyerek ve şöyle devam etti; "ISUZU'nun Allison tam otomatik şanzıman donanımlı birçok modelinin bulunduğunu, bu araçların son derece verimli olduğunu ve özellikle tavsiye ettiğimizi vurgulamak isterim. İspanya'da araçlarla ilgili hiçbir sorun yaşamadık.”

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüler (mm): Uzunluk: 7863 (8010 Opt) Genişlik: 2435 Yükseklik: 3184 (w AC) GVW (kg): 10,755

Motor Modeli: FPT NEF4 (REAR) Euro VI OBD-E Tipi: Electronic Common Rail, Turbo Dizel Intercooler

Silindir sayısı: 4

Silindir hacmi: 4500 cc

Maksimum güç (kw (BG)/rpm 137 (186) / 2300

Maksimum tork (Nm/rpm): 680 / 1400

Şanzıman: Allison 3270R xFE™ tam otomatik şanzıman (Opsiyonel)

Vites: 6 ileri, Overdrive, 1 geri.

Direksiyon sistemi: Hidrolik