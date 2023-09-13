ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 tanıtıldı.

APPLE WATCH FİYATLARI

Apple Watch Series 9, 399 dolara satılacak.

Apple Watch Ultra 2 da 799 dolardan raflarda yerini bulacak.

Türkiye'de Apple Watch Series 9 14 bin 999 TL'den, Apple Watch Ultra 2 da 39 bin 999 TL'den satılacak.

iPHONE 15 FİYATLARI

iPhone 15’lerin ABD’deki fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 15: 799 dolar

iPhone 15 Plus: 899 dolar

iPhone 15 Pro: 999 dolar

iPhone 15 Pro Max: 1119 dolar

iPHONE 15 TÜRKİYE FİYATLARI

Ürünlerin Türkiye fiyatları şu şekilde:

iPhone 15 – 128 GB: 49 bin 999 TL,

iPhone 15 – 256 GB 53.999 TL,

iPhone 15 – 512 GB 61.999 TL,

iPhone 15 Plus – 128 GB: 56 bin 999 bin TL,

iPhone 15 Plus – 256 GB: 60 bin 999 TL,

iPhone 15 Plus – 512 GB: 68 bin 999 TL,

iPhone 15 Pro 128 GB: 64 bin 999 TL,

iPhone 15 Pro – 256 GB : 68 bin 999 TL

iPhone 15 Pro – 512 GB: 76 bin 999 TL

iPhone 15 Pro – 1 TB: 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max – 256 GB: 76 bin 999 bin TL.

iPhone 15 Pro Max – 512 GB: 84 bin 999 TL

iPhone 15 Pro Max – 1 TB: 92 bin 999 TL

LIGHTNING'E VEDA

iPhone 15 cihazlarında artık USB-C bağlantı portu kullanılacak. 2. nesil AirPods ve EarPods da USB-C bağlantısına sahip olacak.

YENİ APPLE WATCH’LAR

Apple Watch Series 9, S9 çipi ile gelecek. Yeni seri, tüm gün 18 saatlik pil ömrünün korunmasına imkan verecek ve Siri’den bir şey talep edildiğinde daha hızlı çalışacak.

Yeni Apple Watch kullanıcıları, NameDrop özelliği ile bilgilerini birbirleriyle paylaşabilecek ve akıllı saat, iPhone’un yerini tespit edebilecek. Kullanıcılar, saate dokunmaları gerekmeden baş ve işaret parmaklarını birbirine çift tıklayarak gelen aramaları cevaplayabilecek, alarmlarını erteleyebilecek.

Series 9 modeli 5 renk seçeneğine sahip olacak. Sürdürülebilir olması adına yeniden tasarlanan Apple Watch kayışları yüzde 82 geri dönüştürülebilir iplikten olacak.

Özellikle sporcular için geliştirilen Apple Watch Ultra 2 de etkinlikte tanıtılırken, yeni ürün ekran parlaklığı ile öne çıkacak.

iPHONE 15 İLE GELEN ÖZELLİKLER

iPhone 15 ile gelen yeni özelliklerden en dikkati çeken Dynamic Island kesiminde oldu. Dynamic Island artık uçuş bilgilerinden maç sonuçlarına kadar birçok şey takip edilebilecek.

iPhone 15’in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14’ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

Daha büyük olan “iPhone 15 Plus” modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.

iPhone 15 Pro’nun yan tarafında yer alan “Action Button” tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.

“EN GÜÇLÜ ÇİP”

iPhone 15 modelleri çıkan A16 Bionic çipini kullanacak. Bugüne kadarki en güçlü iPhone çipi olduğu belirtilen A16 Bionic, daha iyi bir oyun performansı sağlayacak. Resident Evil 4 gibi konsol oyunları artık iPhone’da oynanabilecek.

3D VİDEO KAYIT YAPABİLECEK

48MP ana kamerasının yanısıra iPhone 15 Pro cihazlarında 2 farklı lensten 3 boyutlu video kaydının yapılabileceği açıklandı. Çekilen videolar, Apple Vision Pro ile VR/AR'a uygun olarak izlenebilecek.

Türkiye’de ön sipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Etkinlikte ayrıca iOS 17’nin çıkış tarihi de açıklandı. Uyumlu tüm modeller, 18 Eylül tarihinden itibaren iOS17’ye erişebilecek.