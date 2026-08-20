Türkiye'nin nüfusu 2026 yılının ilk yarısında artışını sürdürdü. 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. Nüfus, yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttı. Son üç aylık dönemde ise nüfus artışı 123 bin 904 kişi olarak gerçekleşti.

Yaş gruplarına göre nüfus dağılımını ortaya koyan verilere göre Türkiye'nin nüfus yapısında genç, çalışma çağındaki ve yaşlı nüfusun ağırlıkları dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

En kalabalık yaş grubu 25-29

Excel verilerine göre Türkiye'de en kalabalık yaş grubu 25-29 yaş oldu. Bu yaş grubunda toplam 6 milyon 655 bin 400 kişi bulunuyor.

25-29 yaş grubunu;

10-14 yaş: 6 milyon 562 bin 310 kişi

6 milyon 562 bin 310 kişi 15-19 yaş: 6 milyon 402 bin 350 kişi

6 milyon 402 bin 350 kişi 45-49 yaş: 6 milyon 351 bin 866 kişi

6 milyon 351 bin 866 kişi 30-34 yaş: 6 milyon 347 bin 537 kişi

6 milyon 347 bin 537 kişi 40-44 yaş: 6 milyon 336 bin 474 kişi

izliyor.

Bu tablo, Türkiye nüfusunun önemli bölümünün çalışma çağındaki yaş gruplarında yoğunlaştığını gösteriyor.

Nüfusun yüzde 68,6'sı 15-64 yaş arasında

Verilere göre 15-64 yaş grubunda 59 milyon 186 bin 216 kişi bulunuyor. Bu grup toplam nüfusun yaklaşık yüzde 68,6'sını oluşturuyor.

Çalışma çağındaki nüfusun erkek sayısı 29 milyon 891 bin 982, kadın sayısı ise 29 milyon 294 bin 234 olarak hesaplandı.

Türkiye'de 17,3 milyon çocuk ve genç nüfus

0-14 yaş grubunda Türkiye'de toplam 17 milyon 349 bin 296 kişi bulunuyor. Bu nüfus, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 20,1'ine karşılık geliyor.

0-14 yaş grubunda erkek nüfusu 8 milyon 899 bin 330, kadın nüfusu ise 8 milyon 449 bin 966 oldu.

65 yaş ve üzeri nüfus 9,8 milyona yaklaştı

Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısına ilişkin en dikkat çekici göstergelerden biri de 65 yaş ve üzerindeki nüfus.

Verilere göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus 9 milyon 785 bin 90 kişi. Bu grubun toplam nüfus içindeki payı yaklaşık yüzde 11,3.

65 yaş ve üzerindeki nüfusta kadınların sayısı erkeklerden belirgin şekilde daha yüksek. Bu yaş grubunda 5 milyon 405 bin 427 kadın, 4 milyon 379 bin 663 erkek bulunuyor.

Böylece 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 55,2'sini kadınlar oluşturuyor.

75 yaş üzerindeki nüfus 3,6 milyonu aştı

75 yaş ve üzerindeki nüfus da dikkat çekici büyüklüğe ulaştı. Bu yaş grubunda toplam 3 milyon 632 bin 410 kişi bulunuyor ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 4,2'sini oluşturuyor.

80 yaş ve üzerindeki nüfus 1 milyon 807 bin 500 kişi olurken, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısı 257 bin 204 olarak kaydedildi.

Kadın ve erkek nüfusu neredeyse eşit

1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'de 43 milyon 170 bin 975 erkek ve 43 milyon 149 bin 627 kadın bulunuyor.

Erkek nüfusu kadın nüfusundan yalnızca 21 bin 348 kişi fazla. Bu durum toplam nüfus açısından kadın ve erkek sayısının birbirine son derece yakın olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak yaş ilerledikçe tablo değişiyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki gruplarda kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre belirgin biçimde daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Türkiye'nin nüfusundaki artış devam ediyor

Türkiye nüfusu 2026'nın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi artarak 86 milyon 320 bin 602'ye ulaştı. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı ise Türkiye'nin demografik yapısında çalışma çağındaki nüfusun hâlâ büyük ağırlığa sahip olduğunu, ancak ileri yaş gruplarının da giderek önemli bir büyüklüğe ulaştığını gösteriyor.

Özellikle 65 yaş ve üzerindeki nüfusun 9,8 milyona yaklaşması, önümüzdeki dönemde emeklilik, sağlık, sosyal güvenlik, bakım hizmetleri ve yaşlılara yönelik sosyal politikaların öneminin daha da artacağına işaret ediyor.