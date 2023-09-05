İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy'de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı. Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece'de ise bazı otomobiller suya gömüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Tekstil atölyesini su basan bir vatandaş, "Atölyemi su bastı. Gittikçe çoğalıyor su. Sıkıntı yaşıyoruz. Yağmur yağdığında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Mahsur kalma yok ama malzemelerimiz var. Zarar gördü bazıları." diye konuştu.