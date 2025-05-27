Gazın kısa sürede yayılmasıyla birlikte, alışveriş yapan vatandaşlar ve pazarcılar can havliyle dışarı kaçtı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Muratpaşa Mahallesi’ndeki İSPARK’a ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda kurulan kapalı pazarda meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, otoparkın havalandırma sistemine biber gazı sıkan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Gazın yayılmasıyla birlikte içeride bulunan yüzlerce kişi göz yaşarması ve solunum zorluğu gibi belirtilerle kendini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, gazın havalandırma sistemi aracılığıyla pazar alanına yayıldığı belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen vatandaşlara müdahale ederken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

"Gözlerimiz yaşardı, ne olduğunu anlayamadık"

Yaşanan paniği anlatan pazar esnaflarından Adem Arıcı, "Biz tezgâh başındayken bir anda panik başladı. Alt kattaki otoparktan biber gazı sıkıldığını söylediler. Kısa sürede gazın kokusu her yere yayıldı, herkes koşarak dışarı çıktı. Gözlerimiz yanmaya başladı, nefes almakta zorlandık. Ambulans ve polis ekipleri hemen geldi. Şu an koku azalmış olsa da hâlâ hissediliyor," dedi.

Olayın ardından bir süre boşaltılan pazar alanı, gazın etkisinin geçmesiyle yeniden açıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın failini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.