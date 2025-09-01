İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) verilerine göre, Ağustos ayında eğitim harcamaları grubunda fiyatlar yüzde 14,71 ile en yüksek artışı gösterirken, giyim ve ayakkabı harcamalarında yüzde 2,95 düşüş yaşandı. Diğer harcama gruplarında ise değişimler şöyle gerçekleşti: alkollü içecekler ve tütün yüzde 4,77, konut yüzde 2,48, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,28, eğlence ve kültür yüzde 2,04, ev eşyası yüzde 1,42, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,21, haberleşme yüzde 0,77, lokanta ve oteller yüzde 0,39, ulaştırma yüzde 0,18 artış gösterdi. Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi gözlenmedi.

Ağustos ayındaki fiyat hareketlerinde, yeni eğitim yılının başlamasıyla eğitim harcamalarındaki artış, gıda ürünlerindeki mevsimsel değişimler, konut ve alkollü içecek fiyatlarındaki dalgalanmalar ile giyim ve ayakkabı fiyatlarında sezon etkisi öne çıktı.

Toptan Eşya Fiyatları Yükseldi

Toptan fiyat endeksi de Ağustos ayında yükseliş gösterdi. Temmuz ayında yüzde 1,14 artan toptan eşya fiyatları, Ağustos’ta yüzde 2,56 arttı. Yıllık bazda değişim oranı yüzde 26,20, yıllık ortalama artış ise yüzde 33,30 olarak kaydedildi.

Aylık bazda en yüksek artış gıda maddeleri grubunda yüzde 4,49 ile görülürken, madenlerde yüzde 4,30, kimyevi maddelerde yüzde 3,64, inşaat malzemelerinde yüzde 1,43, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,83 artış yaşandı. İşlenmemiş maddelerde ise yüzde 0,83 düşüş, mensucat grubunda ise değişim olmadı.

Yıllık ortalama bazda artışlar ise inşaat malzemelerinde yüzde 66,60, mensucatta yüzde 55,41, gıda maddelerinde yüzde 30,94, işlenmemiş maddelerde yüzde 29,70, kimyevi maddelerde yüzde 26,55, yakacak ve enerjide yüzde 24,29, madenlerde yüzde 18,83 olarak kayıtlara geçti.