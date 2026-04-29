Ticaret Bakanlığı tarafından 7566 sayılı Kanun'la 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere taşınmaz, kuyum ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinden yıllık harç alınması uygulaması yürürlüğe konuldu. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 111'inci maddesinde harca tabi belgelerin yenilenmelerinde tekrar tam harç alınacağı düzenleme getirildi. Taşınmaz, kuyum ve motorlu kara taşıtı ticaretini düzenleyen yönetmeliklerde, Bakanlık tarafından söz konusu faaliyetleri yürütenlere verilen yetki belgelerinin içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yetki belgesinin yenileneceği hüküm altına alındı.

Bahse konu işlem, yetki belgesi sahibinin başvurusu halinde işletme adının/ticaret unvanının değişmesi, esnaf ve sanatkarın ad ve/veya soyadının değişmesi ile işletme faaliyet adresinin değişmesi durumlarında gerçekleştiriliyor. Yıllık harca ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi sonrasında yetki belgeli işletmelerce özellikle adres ve ad/soyad değişikliğinde yeniden harç ödenmemesine yönelik sektörden gelen talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da görüşleri alınarak değerlendirildi. Bu çerçevede işletmenin esaslı unsurlarında değişiklik olmaksızın sadece faaliyet adresinde veya işletme sahibinin ad/soyad bilgilerinde değişiklik olması durumlarında yeniden harç alınmasının uygun olmadığı kanaatine varıldı.



Yetki belgesi sahiplerinin adres ve kimlik bilgisi değişiklikleri harçtan muaf tutuldu

29 Nisan tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleri ile sektör temsilcilerinin üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi hedeflendi. Bu kapsamda yetki belgesi sahibinin ad/soyadının değişmesi ile işletme faaliyet adresinin değişmesi durumlarında yeniden harç ödenmesi zorunluluğu kaldırıldı. Bununla birlikte ticaret ünvanı veya işletme adı değişiklikleri mevcut harç uygulamasına tabi olmaya devam edecek.



Oto galeri işletmeleri için mezuniyet şartı yeniden düzenlendi

Bakanlık tarafından ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yetki belgesiz faaliyet gösterilmesinin ve kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla yetki belgesi başvurusunda aranan ‘lise mezuniyeti’ şartı esnetilerek, ‘ilköğretim mezuniyeti’ olarak yeniden düzenlendi. Böylece yetki belgesi için gerekli olan diğer tüm şartları haiz olmasına rağmen lise mezuniyeti şartını sağlayamayan esnaf ve tacirlerin ticari faaliyetlerini yasal bir zeminde sürdürmesine imkan sağlandı.



Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi hakkında yönetmelik değişikliği

Türkiye’de taşınmaz satışlarında satış bedeli satıcıya genellikle elden ödenmekte olup, bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı taraflar açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabiliyor. Bu durum işlemlerde güvensizlik oluştururken, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden oluyor ve paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkarıyordu. Bu çerçevede taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bu düzenleme ile 1 Temmuz tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılmasının zorunlu olması öngörüldü. Bununla beraber bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisi verildi. Sistemin zamanında ve eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi için Bakanlık ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğinde teknik çalışmalara başlandı.