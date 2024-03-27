İstanbul Toplu Ulaşımında en büyük role sahip olan Metrobüs hattı; Beylikdüzü’nden Kadıköy Söğütlüçeşme’ye kadar 52 km’lik hatta, iki kıtayı birbirine bağlıyor ve 1 günde yaklaşık 1 milyon yolculuk gerçekleştirilmesini sağlıyor.

15 farklı ilçeden geçen, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunan Metrobüs hattının, dünyada gelişen en son ulaşım teknolojileri ile modernize edilmesi için de İBB ve İETT yatırımlarını hızlandırdı.

%100 Elektrikli, 40 Metre Uzunluğunda, 420 yolcu Kapasiteli

Son 2 yıl içerisinde filoya dahil edilen, 280 yolcu kapasiteli, konforlu ve güçlü 252 adet yeni metrobüs aracına ek olarak şimdi de % 100 elektrikli, 40 metre uzunluğunda, 420 yolcu kapasiteli modern araçlar filoya katılıyor.

Test Sürüşü 1 Nisan’da Başlıyor

İETT ve Metro İstanbul iş birliği ile getirilen, alanında gelişmiş son teknolojilere sahip olan yeni elektrikli metrobüs araçları;

-295 KW gücünde,

- Manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı sunan,

- Tek şarj ile 80 km menzile sahip,

- 20 dk şarj ile 50 km mesafe gidebilen,

- 4 vagonlu,

- Yolcular için geniş ve ferah ulaşım imkanı sunan,

- Sürücüsüz Otonom Sürüş İmkanına sahip,

- Şerit Takip Asistanından, 360 derece panoramik görüntüleme imkanı gibi bir dizi teknolojik donanımı bünyesinde bulunduruyor.

100 bin km’de 2 buçuk milyon TL yakıt Tasarrufu

Yeni nesil elektrikli metrobüs araçları 100 bin km’de yaklaşık 2.5 milyon TL yakıt tasarrufu sağlayabiliyor ve 1 yılda 300 bin kg Karbondioksit salınımını engelliyor.

Metrobüs hattında sadece 1 günde 250 bin km yol yapıldığı göz önüne alındığında İstanbul için çok önemli bir yakıt tasarrufu elde edilmiş olacak ve daha çevreci bir İstanbul için de önemli bir katkı olacak.