Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'e Kar Yağacak

Açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden saatte 70 kilometre hıza ulaşacağı belirtilerek, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde saat 15.00 itibarıyla kısa süreli kar yağışı bekleniyor. Yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceği ve akşam saatlerinde, yaklaşık 23.00 sıralarında etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Büyükçekmece'nin batısında ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Soğuk havanın, İstanbul'u pazartesi gününe kadar etkilemesi öngörülüyor. Kentte hava sıcaklıklarının 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Dikkat! Buzlanma ve Don Olayları Olabilir

İstanbul’da yaşanması muhtemel kar yağışına ek olarak, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları da görülebilir. Vatandaşların, özellikle akşam saatlerinde yola çıkacaksa dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bu beklenen soğuk hava ve kar yağışı, İstanbul’da hafta sonu boyunca etkili olabilir. Şehirde yaşayanlar, AKOM’un uyarılarına ve hava koşullarına göre tedbirlerini almalı.