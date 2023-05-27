Kurşunlamadan önce görüntülü arayıp onay aldı

İstanbul’da Pınar Mahallesi’nde kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, görüntülü arayıp onay aldıktan sonra park halindeki aracı kurşunladı. Yaşanan ilginç anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Ender Doğan isimli özel sektör çalışanı bir vatandaşın aracı tanımadığı kişi tarafından kurşunlandı. Gece saatlerinde mermi seslerini duyan komşuları adama haber verdi. Doğan ise evden çıkıp aracının kurşunlandığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı yakalama çalışmalarına başladı.

Yaşanan anları anlatan Doğan, "Eve geldim, kurşun sesi geldi dışarıdan. Bu bölgede silah sesi geceleri çok geldiğinden umursamadım. Yarım saat sonra komşum aradı aracın kurşunlanıyor diye. Kamera görüntüleri de mevcut. Şahıs birini görüntülü arıyor, onay alıyor birilerinden. Bildiğim bir husumetim yok, demek ki varmış. Devletten talebim yakalanması. Öncesinde ve sonrasında kimse de aramadı" dedi.

Görüntülü arayarak onay aldı

Yaşanan olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği anlarda, araca silahla saldıran tetikçi olduğu düşünülen şahsın kurşunlamadan önce birini görüntülü arayarak aracı göstermesi ve onay alması da yer aldı. Görüntülerde yine şahısın silahının tutukluk yapması ve silahını değiştirmesi de yer aldı.