İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy’de sağanak nedeniyle birçok sokak iş yerleri ve evleri su bastı.

Başakşehir 5. etapta en düşük ev kirasının 25 bin lira olduğu siteler, sular altında kaldı.

Bazı ev eşyaları sokakta suya kapılırken bazı araçlar ise yolda kaldı. Evlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya çalışıyor. Bazı evleri su basması nedeniyle de itfaiye ekipleri mahsur kalma ihbarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Küçükçekmece’de ise bazı otomobiller suya gömüldü.

Yağışla birlikte Kayaşehir Merkez Metro İstasyonu'nu su bastı. Seferlerin, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığı öğrenildi.

Korkutan görüntüler Başakşehir Millet Kütüphanesi'nden geldi. Sokakların sular altına kalması nedeniyle kütüphanede mahsur kalan yurttaşlar yardım bekliyor.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Öte yandan sağanak İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Havalimanı'nda sağanak nedeniyle bazı uçak seferlerinde de gecikme meydana geldi.

Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ve metro hattının Kayaşehir merkez istasyonu kapatıldı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu:

"TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır."

"M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır."

Şiddetli yağmur sebebiyle İstanbul Başakşehir metro durağında resmen can pazarı yaşandı.

İstanbul İkitelli'deki Deposite AVM'nin içi tamamen suyla doldu.