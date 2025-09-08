Avdagiç, OVP’de ortaya konulan sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm hedeflerini isabetli bulduklarını söyledi.

"Düşük enflasyon mu, yüksek büyüme mi ikileminden üretimi artırarak çıkacağız"

Şekib Avdagiç, "Düşük enflasyon mu, yüksek büyüme mi ikileminden, üretimi verimlilik ve süreklilik esaslı artırarak çıkacağız. Bu anlamda OVP’de ortaya konulan sanayide yüksek katma değer ve teknoloji odaklı dönüşüm hedeflerini isabetli buluyoruz. Bunun yanında mevcut, geleneksel sanayi kollarımızın korunmasını ve kollanmasını da elzem görüyoruz. Bütün bunlar için de ilk adım, kredi ortamının iyileştirilmesi olmalıdır. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere selektif bazda kredi büyüme limitlerinin artırılması artık daha çok önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası olarak OVP’de ortaya konan arz yönlü politikaların uygulanması, teknoloji yoğun ihracatın artırılması ve atıl istihdamın düşürülmesine yönelik hedeflerin ivedi, tutarlı ve kararlı politika adımlarıyla hayata geçirileceğine inandıklarını kaydeden Avdagiç, üç yıllık program hedeflerinin başarılması için Türk reel sektörünün elinden gelen katkıyı vermeye devam edeceğini ifade etti.

"İhracatın ve yatırımların büyümeye katkısını artırmak temel hedefimiz olmalı"

Avdagiç, "Reel sektörün nefes alabileceği mekanizmaların geliştirilmesi, ihracatçının rekabet gücünün artırılması ve özellikle de kredi kanallarına ilişkin alınacak tedbirler OVP’nin uygulamadaki başarısını güçlendirecektir" açıklamasını yaptı.

Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: "Özellikle ihracatın ve yatırımların büyümeye katkısını artırmak temel hedefimiz olmalı. Bunun için de enflasyon-kur makasını telafi edecek ve önümüzdeki süreçte bu korelasyonu sürdürecek adımlara ihtiyaç bulunuyor. İstanbul iş dünyası olarak enflasyonun tek haneye indirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve tarımda verimliliğin artırılması yönündeki politikalara tam destek vermeye devam edeceğiz."