Raporda, hafta ortasında hava koşullarının değişeceğine dikkat çekildi. Özellikle çarşamba günü İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Salı gecesi başlayacak yağmurun çarşamba günü etkisini artırması öngörülüyor.

Sıcaklıkların ise hafta boyunca gündüz saatlerinde 15-18 derece aralığında seyretmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde 8-10 dereceye kadar düşerek serin havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.

Haftanın gün gün hava durumu tahmini ise şöyle:

Pazartesi: Parçalı bulutlu

Salı: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur

Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

Yetkililer, özellikle hafta ortasında beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.