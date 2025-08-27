Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine dayanan listeye göre, bu yıl toplam 10 bin 199 kontenjan açan İstanbul Aydın Üniversitesi’ne 7 bin 243 öğrenci yerleşti. Böylece İAÜ, 78 vakıf üniversitesi arasında en çok tercih edilen üniversite unvanını aldı.

Listenin ikinci sırasında ise İstanbul Medipol Üniversitesi yer aldı.

Eğitimdeki çeşitliliği, uluslararası iş birlikleri ve güçlü akademik kadrosuyla öne çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi, son yıllarda tercih sıralamalarında istikrarlı şekilde en üst sırada yer alıyordu. Bu yıl elde ettiği birincilikle birlikte, Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında öğrenci tercihlerinin merkezinde yer aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın’dan Öğrencilere Mesaj

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik yılına adım atan öğrencilerine seslenen Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, yeni dönemin heyecanını paylaştı.

Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayallerinize doğru attığınız bu önemli adımda, İstanbul Aydın Üniversitesi ailesi olarak sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar gösterdiğiniz azim ve emek, sizi buraya getirdi; artık yeni bir dönemin heyecanını birlikte yaşayacağız.

Yeni yolculuğunuzda merak edin, araştırın, üretin ve paylaşın. Her adımınız, geleceğinizi inşa eden değerli bir taş olacaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak her zaman yanınızdayız. Hepinize başarı ve mutluluk dolu bir eğitim dönemi diliyor, ailemize ‘hoş geldiniz’ diyorum.”