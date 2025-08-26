İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilerini ve emeği geçen herkesi kutlayarak, “Bugün bir kez daha gururla haykırıyoruz: İAÜ her alanda öncü, her alanda lider!” ifadelerini kullandı.

Akademik kadrosu, uluslararası vizyonu ve güçlü eğitim altyapısıyla dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi, aynı zamanda öğrencilerini spor, sanat ve sosyal yaşamda da destekleyen yaklaşımıyla öne çıkıyor. Sporun birleştirici gücünü önemseyen üniversite, farklı branşlarda kazandığı başarılarla Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

Eğitimde olduğu kadar sporda da zirveyi hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi, başarılarla dolu bir gelecek için öğrencilerine her alanda fırsatlar sunmayı sürdürüyor.