İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 1348 yılında kurulmuş dünyanın en eski üniversitelerinden, Charles Üniversitesi ile geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladıklarını duyurdu.

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