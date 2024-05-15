İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 1348 yılında kurulmuş dünyanın en eski üniversitelerinden, Charles Üniversitesi ile geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladıklarını duyurdu.

Çek Cumhuriyeti, Prag;



İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, 1348 yılında kurulmuş dünyanın en eski üniversitelerinden, Charles Üniversitesi ile geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladık.



Akademik ve kültürel alanda gerçekleşecek öğrenci ve personel değişimleriyle ++ pic.twitter.com/CvJb2HRSos — Prof. Dr. Mustafa AYDIN (@drmaydin) May 14, 2024