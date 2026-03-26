İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait “Altura” isimli tanker, boğaza yaklaşık 14 deniz mili (yaklaşık 26 kilometre) mesafedeyken hem insansız hava aracı (İHA) hem de insansız deniz aracı (İDA) ile vuruldu.

Tankerin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a yola çıktığı ve 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenildi. Geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı öğrenildi. Saldırının ardından gemiden yapılan yardım çağrısının ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda mürettebattan kimse yaralanmazken geminin su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu. Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk bilgilere göre gemide 27 Türk mürettebatın görev yaptığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgede hem deniz trafiğinin güvenliği hem de olası bir çevre felaketinin önlenmesi için müdahalenin sürdüğünü belirtirken, saldırının kaynağına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.